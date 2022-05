Challenger Forlì 2022 | Musetti fatica ma conquista il successo | battuto Skatov in tre set

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è stato assolutamente facile, ma alla fine ciò che è più importante è il risultato. Nonostante una prestazione non proprio perfetta, Lorenzo(testa di serie numero 1) sconfigge il kazako Timofey(n.188 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 nel primo turno deldi. Giovedì ci sarà il prossimo ostacolo, l’ottavo di finale contro il tedesco Maximilian Marterer (n.208 ATP). Dopo due game tranquilli, èad andare vicino al break.è però bravo ad annullare le tre chance di 1-2 e tiene il servizio. Passano altri tre giochi e questa volta è l’azzurro ad andare a un passo dall’allungo, ma il kazako è attento e, dopo aver cancellato la palla break, trova il 3-3. Il set sembra dunque potersi decidere soltanto con un singolo episodio e così ...

eonBirdApp : Ma cazzo urli (cit) che hai vinto al challenger di Forlì contro uno sconosciuto. Male male dobbiamo portarlo a casa sto torneo - eonBirdApp : Il dj set del challenger di Forlì molto bene. All’estero non ce li hanno mica così - purtroppobea : il challenger di forlì ottimo dj set comunque gasano - eonBirdApp : Io ho bisogno di una gioia anche molto piccola quindi pretendo Musetti vincitore del challenger di Forlì. Così è deciso - purtroppobea : musetti quando è al rg contro un top10 qualsiasi: vince due set musetti al challenger di forlì: arrancando contro il n188 io stanca -

Si tinge sempre più di azzurro il125 di, sulla terra rossa del TC Villa Carpena: altri sei italiani entrano in tabellone (Giannessi, Fabiano, Caruso, Gaio, Nardi e Cobolli), dopo la prima wild card assegnata a ...Adesso per l'allievo del Maestro Francesco Tarpani appuntamento a, con il125 al Tennis Club Villa Carpena, una nuova occasione per mostrare i progressi dell'ultimo periodo e scalare ...