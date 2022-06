Caterina Meglio presidente del Conservatorio di Benevento (Di mercoledì 1 giugno 2022) Caterina Meglio, Ceo di Materias, è il nuovo presidente del Conservatorio statale di musica “Nicola Sala” di Benevento. La nomina arriva dal ministero dell’Istruzione. La Meglio è anche co-fondatrice della start-up Materias, insieme all’ex ministro Luigi Nicolais. In settimana, prima della prestigiosa nomina a capo del Conservatorio sannita, riceve anche il premio “I Giganti del Mattino”, in occasione delle celebrazioni per i 130 anni di vita del quotidiano napoletano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022), Ceo di Materias, è il nuovodelstatale di musica “Nicola Sala” di. La nomina arriva dal ministero dell’Istruzione. Laè anche co-fondatrice della start-up Materias, insieme all’ex ministro Luigi Nicolais. In settimana, prima della prestigiosa nomina a capo delsannita, riceve anche il premio “I Giganti del Mattino”, in occasione delle celebrazioni per i 130 anni di vita del quotidiano napoletano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

