Carburanti, prezzi in forte aumento in scia ai rincari del petrolio: benzina oltre gli 1,9 euro al litro al self, diesel a 1,83 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il via libera Ue all’embargo sul petrolio russo (che comunque scatterà solo nel 2023), i prezzi dei Carburanti alla pompa sono di nuovo in forte salita in scia ai rincari che si sono registrati sui mercati all’ingrosso. Il taglio delle accise, in vigore fino all’inizio di luglio al netto di probabili proroghe da parte del governo, non basta per calmierare i rincari. La verde in modalità self sale di nuovo oltre gli 1,9 euro, il diesel a 1,83. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, mercoledì mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso rialzo per IP e Q8. Per Tamoil ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il via libera Ue all’embargo sulrusso (che comunque scatterà solo nel 2023), ideialla pompa sono di nuovo insalita inaiche si sono registrati sui mercati all’ingrosso. Il taglio delle accise, in vigore fino all’inizio di luglio al netto di probabili proroghe da parte del governo, non basta per calmierare i. La verde in modalitàsale di nuovogli 1,9, ila 1,83. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, mercoledì mattina Eni ha aumentato di due centesimi alconsigliati dellae del gasolio. Stesso rialzo per IP e Q8. Per Tamoil ...

Advertising

corobi : @spighissimo Beh... certo in Bielorussia sta a molto meno ?? - fattoquotidiano : Carburanti, prezzi in forte aumento in scia ai rincari del petrolio: benzina oltre gli 1,9 euro al litro al self, d… - CarloBolognesi1 : @73deva73 @adrianobusolin I prezzi dei carburanti erano in risalita anche prima. Questa è solo speculazione perchè,… - Emanuele3770 : @MediasetTgcom24 Con la scusa della guerra...l'ennesima...si aumentano prezzi carburanti e non solo... però ci into… - Valerio34077703 : @repubblica Inflazione al 7%? Che bugiardi! L'aumento dei prezzi é anche superiore al 20/30%.. Per non parlare dei carburanti! -