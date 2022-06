“Book Club 2”: un cast stellare da Diane Keaton a Jane Fonda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Hollywood reporter riporta che Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen si sono riunite per Book Club 2. Di cosa parla “Book Club 2”? La commedia di Focus Features, Endeavour Content e Makeready ha iniziato la produzione del sequel della commedia del 2018 Book Club, sugli amici che subiscono risvegli romantici dopo aver letto Cinquanta sfumature di grigio. Il primo capitolo fu un successo strepitoso, che ha portato ha incassare 104 milioni di dollari a seguito di una spesa di “appena” 14 milioni. Questo non poteva non far presagire ad un sequel. Il cast Oltre alle star sopra citate ci son nel cast di Book Club 2 ci sono: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) Hollywood reporter riporta che, Candice Bergen e Mary Steenburgen si sono riunite per2. Di cosa parla “2”? La commedia di Focus Features, Endeavour Content e Makeready ha iniziato la produzione del sequel della commedia del 2018, sugli amici che subiscono risvegli romantici dopo aver letto Cinquanta sfumature di grigio. Il primo capitolo fu un successo strepitoso, che ha portato ha incassare 104 milioni di dollari a seguito di una spesa di “appena” 14 milioni. Questo non poteva non far presagire ad un sequel. IlOltre alle star sopra citate ci son neldi2 ci sono: ...

