Avete mai visto il papà di Elisabetta Gregoraci? È legatissimo alle sue figlie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Avete mai visto il papà di Elisabetta Gregoraci? È davvero molto legato alle sue due figli: la loro è una famiglia incredibile. Dotata di una bellezza davvero incredibile, Elisabetta Gregoraci è tra i volti più amati dello spettacolo italiano. Debuttata sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, la modella calabrese ne ha fatta di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 1 giugno 2022)maiildi? È davvero molto legatosue due figli: la loro è una famiglia incredibile. Dotata di una bellezza davvero incredibile,è tra i volti più amati dello spettacolo italiano. Debuttata sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, la modella calabrese ne ha fatta di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

borghi_claudio : Domani Salvini a Como. Ore 18 in piazza Volta. Avete qualcosa da dirgli? Invece di dirlo a me potete farlo direttam… - FrancescoITA333 : @marattin Cioè la colpa è dei lavoratori. Strano questa non la avevo mai sentita. Scommetto che la cura è ridurli… - visitorcity : RT @VisitSicilyOP: Un albero enorme che pare aver dato rifugio, causa tempesta, ad Elisabetta d’Inghilterra ed al suo seguito di 100 Cavali… - The_Real_Ref : @HuffPostItalia Le seghe a due mani le avete mai provate? Forse solo perché non potete? - Katarinatosamja : RT @gallina_di: “Draghi la parola ‘MAFIA’ non l’ha mai neanche pronunciata”: la bordata di Gratteri (Video) ?? AVETE CAPITO O SERVE ALTRO? ?… -