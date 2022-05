WWE: I piani per il torneo di riassegnazione dei titoli di coppia femminili sono in una fase di stallo (Di martedì 31 maggio 2022) Come sappiamo, la vicenda relativa a Sasha Banks e Naomi ha creato scompiglio all’interno della WWE. Le due ragazze sono state sospese a tempo indeterminato ed i titoli di coppia femminili sono stati resi vacanti. La WWE aveva comunicato che le cinture sarebbero state riassegnate tra un torneo, ma di fatto non si sono più avute notizie in merito. In questi giorni è stata evidenziata una certa difficoltà nell’allestire tale torneo stante la penuria di tag team femminili, tanto è vero che si è parlato della possibilità di “chiamare” alcuni team di NXT. Secondo altre voci l’idea era quella di un torneo con quattro team. Al momento la situazione è in stallo. Nessuna notizia sul ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 31 maggio 2022) Come sappiamo, la vicenda relativa a Sasha Banks e Naomi ha creato scompiglio all’interno della WWE. Le due ragazzestate sospese a tempo indeterminato ed idistati resi vacanti. La WWE aveva comunicato che le cinture sarebbero state riassegnate tra un, ma di fatto non sipiù avute notizie in merito. In questi giorni è stata evidenziata una certa difficoltà nell’allestire talestante la penuria di tag team, tanto è vero che si è parlato della possibilità di “chiamare” alcuni team di NXT. Secondo altre voci l’idea era quella di uncon quattro team. Al momento la situazione è in. Nessuna notizia sul ...

