Ultime Notizie – “Catasto 2.0”, la proposta sul blog di Beppe Grillo (Di martedì 31 maggio 2022) “Abbiamo bisogno di un progetto di trasformazione radicale del Catasto, che si adegui ai processi tecnologici e che sia equo e trasparente, al servizio dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. Un Catasto 2.0!”. Lo scrive sui social il garante del M5S Beppe Grillo, condividendo un post del suo blog a firma di Fabrizio Paonessa, imprenditore ed esperto di tecnologie avanzate. Secondo l’autore dell’articolo, la riforma catastale messa in campo dal governo “è più formale che sostanziale e rischia di avere un impatto con costi enormi, senza benefici concreti, a meno che questo processo di riforma catastale non sia accompagnato da un vero progetto di trasformazione radicale del Catasto”. Per Paonessa “è necessaria soprattutto una revisione delle attuali regole, ovvero una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Abbiamo bisogno di un progetto di trasformazione radicale del, che si adegui ai processi tecnologici e che sia equo e trasparente, al servizio dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. Un2.0!”. Lo scrive sui social il garante del M5S, condividendo un post del suoa firma di Fabrizio Paonessa, imprenditore ed esperto di tecnologie avanzate. Secondo l’autore dell’articolo, la riforma catastale messa in campo dal governo “è più formale che sostanziale e rischia di avere un impatto con costi enormi, senza benefici concreti, a meno che questo processo di riforma catastale non sia accompagnato da un vero progetto di trasformazione radicale del”. Per Paonessa “è necessaria soprattutto una revisione delle attuali regole, ovvero una ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Gazprom, sospese consegne di gas ai Paesi Bassi dopo il no a pagamento in rubli… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Costa (Salute):?estate senza restrizioni, a ottobre nuovo vaccino - TuttoSuMilano : La cantante Silvia Olari da Amici al tour con Mario Biondi - Tappa a #Milano domani, martedì 31 maggio -… - JennSamael11 : *leggo le ultime notizie su Twitter* ... Vabbè... per quello che mi interessa se vanno d'accordo o meno con le rispettive ragazze... ?? -