**Tennis: Pennetta, 'contenta per l'approdo in semifinale di Martina Trevisan, se lo merita'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sono molto contenta per l'approdo in semifinale al Roland Garros di Martina, se lo merita: è una ragazza dolcissima e bravissima, una grande lavoratrice. Sono contenta anche per il suo team". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex tennista Flavia Pennetta sull'approdo in semifinale del Roland Garros dell'azzurra Martina Trevisan dove affronterà la 18enne americana Coco Gauff. "Martina è arrivata molto in fondo alla competizione e può fare ancora meglio. Lei ha assolutamente il gioco per dar fastidio a qualunque altra avversaria ed è una grande giocatrice che lotta fino all'ultimo punto. La competizione resta aperta", ha concluso Pennetta. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sono moltoper l'inal Roland Garros di, se lo: è una ragazza dolcissima e bravissima, una grande lavoratrice. Sonoanche per il suo team". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex tennista Flaviasull'indel Roland Garros dell'azzurradove affronterà la 18enne americana Coco Gauff. "è arrivata molto in fondo alla competizione e può fare ancora meglio. Lei ha assolutamente il gioco per dar fastidio a qualunque altra avversaria ed è una grande giocatrice che lotta fino all'ultimo punto. La competizione resta aperta", ha concluso

Pubblicità

TV7Benevento : **Tennis: Pennetta, 'contenta per l'approdo in semifinale di Martina Trevisan, se lo merita'** -… - apicella57 : RT @matmosciatti11: #Trevisan: “Sul primo match point ho pensato troppo, ero troppo nervosa. Poi ho accettato la situazione e ce l’ho fatta… - DjokL : RT @OptaAce: 8 - Martina #Trevisan is the 8th Italian female player to reach the semi-finals in a Grand Slam tournament in tennis history a… - Pally84 : RT @matmosciatti11: #Trevisan: “Sul primo match point ho pensato troppo, ero troppo nervosa. Poi ho accettato la situazione e ce l’ho fatta… - InsdataInter : RT @OptaAce: 8 - Martina #Trevisan is the 8th Italian female player to reach the semi-finals in a Grand Slam tournament in tennis history a… -