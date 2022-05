(Di martedì 31 maggio 2022) Intervistato dal Corriere dello Sport,, medaglia d’oro nelalle Olimpiadi di Tokyo, ha trattato vari temi: l’importanza della famiglia, i prossimi obiettivi e tanto altro. Il classe 2000 ha iniziato parlando della sua passione e da dove questa è nata, ovvero da suo padre: “A lui piacciono le arti marziali e mi ha portato in palestra. Così Mesagne ha due campioni olimpici, l’altro si sa è Molfetta, ma io sono stato l’unico oro classe 2000. Mi affascina essere precoce nello sport”. Oltre al padre, anche la mamma è stata, ed è ancora, davveroper l’azzurro e alla domanda: “Chi è la prima persona che chiami dopo un incontro?”,ha risposto così: “Mia, ma soprattutto prima. Altrimenti non combatto. Le sue parole mi fanno bene. Mi dice: ‘devi ...

Tutto pronto per l'inizio del WorldGrand Prix che, dal 3 al 5 giugno, si terrà la Foro Italico di Roma . In palio ci saranno ...Dell'Aquila ed Andrea Conti ( - 58 kg) Simone Crescenzi ( ...ROMA " E' tutto pronto per il via del WorldGrand Prix di Roma. La competizione internazionale più importante del circuito della ... Tra tutti la medaglia d'oro di Tokyo 2020,dell'Aquila, ... Taekwondo, Vito Dell'Aquila: "Mia madre è fondamentale, voglio l'oro a Parigi 2024" Intervistato dal Corriere dello Sport, Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, ha trattato vari temi: l'importanza della famiglia, i prossimi obiettivi e tanto altro. Il ...All'inizio del World Taekwondo Grand Prix mancano sempre meno giorni. Dal 3 al 5 giugno infatti nella cornice del Foro Italico a Roma si terrà l'importante evento, che mette in palio punti pesantissim ...