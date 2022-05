Sollevamento pesi oggi | Europei 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara 31 maggio

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la splendida prestazione di Lucrezia Magistris, medaglia d’argento di totale nei 59 kg con il nuovo record italiano, quest’proseguono le gare di Tirana con la quarta giornata dei Campionatidi, prima rassegna continentale del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024. In chiave azzurra sarà Mirko Zanni l’osservato speciale in questo day-4, con il friulano pronto al debutto internazionale nella sua nuova categoria -73 kg dopo aver conquistato una memorabile medaglia di bronzo agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo nei 67 kg. Tutte le competizioni della manifestazione verranno trasmesse in direttasulla pagina Facebook dell’EWF, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delladi Mirko Zanni con aggiornamenti ...