Simone: “Leao straordinario. Mi sembra un ragazzo perbene, da Milan” (Di martedì 31 maggio 2022) Marco Simone, ex calciatore rossonero, ha parlato delle straordinarie qualità tecniche di Rafael Leao, sottolineando anche il lato umano Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Marco, ex calciatore rossonero, ha parlato delle straordinarie qualità tecniche di Rafael, sottolineando anche il lato umano

Pubblicità

sportli26181512 : TMW Radio - Braglia su Leao: 'Come motore ha qualcosa in più rispetto a Vinicius. Deve confermarsi': L'ex portiere… - gomma_simone : RT @Zincoritorna: Tonali, Benna e Krunic da squadre retrocesse, Oli bollito, Ibra dinosauro, Mike inferiore a Gigio, Theo non sa palleggiar… -