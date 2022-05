Roland Garros 2022, Trevisan: “Sto vivendo una settimana incredibile” (Di martedì 31 maggio 2022) “La vittoria al torneo di Rabat mi ha dato fiducia, è stata una settimana incredibile, è stata una emozione. Sono arrivata a Parigi con tanta energia, sono stanca ma ho voluto scaricare le emozioni sul campo. Sono super felice che qui a Parigi ci siano anche Pennetta e Schiavone che stanno giocando il torneo delle leggende. Loro per me sono sempre state una ispirazione”. Così la tennista azzurra Martina Trevisan, dopo aver conquistato per la prima volta nella sua carriera una semifinale in uno slam superando nei quarti al Roland Garros la canadese Laylah Fernandez. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) “La vittoria al torneo di Rabat mi ha dato fiducia, è stata una, è stata una emozione. Sono arrivata a Parigi con tanta energia, sono stanca ma ho voluto scaricare le emozioni sul campo. Sono super felice che qui a Parigi ci siano anche Pennetta e Schiavone che stanno giocando il torneo delle leggende. Loro per me sono sempre state una ispirazione”. Così la tennista azzurra Martina, dopo aver conquistato per la prima volta nella sua carriera una semifinale in uno slam superando nei quarti alla canadese Laylah Fernandez. SportFace.

