Perisic saluta l' Inter | mia avventura termina qui

"Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui". Così Ivan Perisic saluta l'Inter, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il croato lascia i nerazzurri a scadenza di contratto e firmerà con gli inglesi del Tottenham, allenato dall'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte. Ivan Perisic esce definitivamente allo scoperto sul suo futuro: il messaggio d'addio postato sui social emoziona i tifosi dell'Inter. Il croato ha pubblicato sui social una sentita lettera d'addio con cui ha voluto ringraziare tutto l'ambiente nerazzurro per quanto fatto assieme nelle stagioni trascorse a Milano.