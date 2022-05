Perisic al Tottenham, è ufficiale: "Inter, esperienza indimenticabile" (Di martedì 31 maggio 2022) E' l'ora dei saluti per Ivan Perisic: ufficializzato proprio oggi dal Tottenham di Antonio Conte . Ci sono le parole di addio all' Inter , con cui ha condiviso tanto in questi anni, al termine forse ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) E' l'ora dei saluti per Ivan: ufficializzato proprio oggi daldi Antonio Conte . Ci sono le parole di addio all', con cui ha condiviso tanto in questi anni, al termine forse ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - DiMarzio : #Calciomercato I @SpursOfficial: oggi le visite mediche di #Perisic - Aledibbo1 : Chissà come la prenderanno al tottenham quando fino a novembre perisic non sforzerà un muscolo, per non rischiare l… - internewsit : Perisic: «Bello ritrovare Conte! Tottenham, non vedo l'ora di iniziare» - -