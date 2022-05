Parla mister Netflix: “Crisi? Ora vi spiego io…” (Di martedì 31 maggio 2022) Cosa ci aspetta su Netflix? The New York Times, pagina 10, di Maureen Dowd. Forse è stata la torre di frutti di mare seduta davanti a noi. O il fiume Potomac che scorreva accanto a noi. O il fatto che Ted Sarandos abbia chiesto a sua moglie Nicole di sposarlo in canoa sotto i fuochi d’artificio del 4 luglio, proprio di fronte a dove eravamo seduti sul lungomare di Georgetown a Washington. Qualunque sia il motivo, l’amministratore delegato di Netflix aveva in mente avventure marinaresche. Quando ho chiesto a Sarandos come si è sentito quando Netflix ha perso 54 miliardi di dollari in un batter d’occhio in una sola giornata di borsa negativa ad aprile, ha Parlato della lettura della novella Tifone di Joseph Conrad, una volta da giovane e un’altra volta di recente. La prima volta, considerava il capitano che si dirigeva ... Leggi su tvzoom (Di martedì 31 maggio 2022) Cosa ci aspetta su? The New York Times, pagina 10, di Maureen Dowd. Forse è stata la torre di frutti di mare seduta davanti a noi. O il fiume Potomac che scorreva accanto a noi. O il fatto che Ted Sarandos abbia chiesto a sua moglie Nicole di sposarlo in canoa sotto i fuochi d’artificio del 4 luglio, proprio di fronte a dove eravamo seduti sul lungomare di Georgetown a Washington. Qualunque sia il motivo, l’amministratore delegato diaveva in mente avventure marinaresche. Quando ho chiesto a Sarandos come si è sentito quandoha perso 54 miliardi di dollari in un batter d’occhio in una sola giornata di borsa negativa ad aprile, hato della lettura della novella Tifone di Joseph Conrad, una volta da giovane e un’altra volta di recente. La prima volta, considerava il capitano che si dirigeva ...

