Pancia gonfia? Scopriamo cause e rimedi (Di martedì 31 maggio 2022) Il gonfiore addominale è un disturbo che interessa moltissime persone, uomini e donne indistintamente, e che può creare un grande disagio. Non si tratta infatti di un problema di natura esclusivamente estetica, perché spesso e volentieri è associato anche a dolore o fitte alla Pancia, meteorismo e flatulenza. Ecco perché è importante capire quali possono essere le cause del gonfiore, in modo da porvi rimedio e migliorare notevolmente la qualità della propria vita. Possibili cause (e rimedi) del gonfiore addominale Avere la Pancia gonfia, piena di aria e simile ad un palloncino non è di certo normale. Al contrario, si tratta di una condizione che di certo è causata da fattori bene precisi e conviene indagarli, perché solo individuando l'origine del gonfiore addominale è ...

