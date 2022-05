Oggi è un altro Giorno, Alessandra Di Sanzo racconta il suo dramma: “Tutto è cominciato da un linfonodo reattivo. Ho scoperto due tumori, poi l’infarto…” (Di martedì 31 maggio 2022) Un calvario lungo due anni che lei definisce “un’esperienza traumatica”. È un racconto inedito e spiazzante quello che Alessandra Di Sanzo ha fatto a Serena Bortone, durante l’intervista ad Oggi è un altro Giorno. L’attrice consacrata da Mery per sempre, il film culto di Marco Risi tratto dall’omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi, per la prima volta ha parlato dei problemi di salute che ha vissuto negli ultimi tempi. IL CALVARIO DI Alessandra DI SanzoL’attrice ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera, le discriminazioni subite per via della transessualità (è nata uomo, poi ha compiuto il suo percorso di transizione) e il rapporto con la fede. E proprio la spiritualità è stata fondamentale per superare il calvario di due anni, a causa dei tanti problemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Un calvario lungo due anni che lei definisce “un’esperienza traumatica”. È un racconto inedito e spiazzante quello cheDiha fatto a Serena Bortone, durante l’intervista adè un. L’attrice consacrata da Mery per sempre, il film culto di Marco Risi tratto dall’omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi, per la prima volta ha parlato dei problemi di salute che ha vissuto negli ultimi tempi. IL CALVARIO DIDIL’attrice ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera, le discriminazioni subite per via della transessualità (è nata uomo, poi ha compiuto il suo percorso di transizione) e il rapporto con la fede. E proprio la spiritualità è stata fondamentale per superare il calvario di due anni, a causa dei tanti problemi di ...

