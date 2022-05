Nuova serie per Kevin McKidd di Grey’s Anatomy, protagonista del thriller poliziesco scozzese Six Four (Di martedì 31 maggio 2022) Kevin McKidd di Grey’s Anatomy, ormai dal 2008 interprete del dottor Owen Hunt nonché regista di numerosi episodi della serie ShondaLand, si è trasferito dall’atra parte dell’Oceano per una Nuova sfida professionale. Sarà il protagonista di Six Four, un thriller poliziesco in quattro parti ispirato al romanzo bestseller di Hideo Yokoyama, edito in Italia da Mondadori come Sei Quattro. Al suo fianco come co-protagonista Vinette Robinson. Kevin McKidd di Grey’s Anatomy, svestito il camice di chirurgo traumatologo, interpreta un poliziotto nella serie ambientata principalmente a Glasgow: il thriller ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022)di, ormai dal 2008 interprete del dottor Owen Hunt nonché regista di numerosi episodi dellaShondaLand, si è trasferito dall’atra parte dell’Oceano per unasfida professionale. Sarà ildi Six, unin quattro parti ispirato al romanzo bestseller di Hideo Yokoyama, edito in Italia da Mondadori come Sei Quattro. Al suo fianco come co-Vinette Robinson.di, svestito il camice di chirurgo traumatologo, interpreta un poliziotto nellaambientata principalmente a Glasgow: il...

