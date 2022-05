Milan, Braglia: “Leao? Come motore ha qualcosa in più di Vinicius” (Di martedì 31 maggio 2022) Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato di Rafael Leao, paragonandolo all'esterno del Real Madrid Vinicius Junior Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Simone, ex portiere del, ha parlato di Rafael, paragonandolo all'esterno del Real MadridJunior

Pubblicità

gilnar76 : Braglia: «Stride l’uscita di Maldini perché non ama andare sui giornali, ma la sposo in pieno» #Acmilan #Milan… - sportli26181512 : TMW Radio - Braglia: 'Maldini non ama stare sui giornali, fa strano che abbia detto certe cose': Stefano Braglia, e… - gilnar76 : Braglia: «Leao è superiore a Vinicius ma si deve confermare» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - mvcalcio : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Simone Braglia: «Maldini non è un uomo che ama andare sui giornali, quindi fa strano che abbia detto certe co… - TMW_radio : #Maracanà ??? Simone Braglia: «Maldini non è un uomo che ama andare sui giornali, quindi fa strano che abbia detto… -