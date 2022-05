Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros | Fernandez sconfitta in tre set | il sogno dell' azzurra continua

Pubblicità

angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - gigi_napoli1954 : RT @Eurosport_IT: Il 1° set è di Martina Trevisan e guardate che chicche da Parigi... ????? #RolandGarros #RG22 #EurosportTENNIS https://t… - sportli26181512 : Trevisan in semifinale al Roland Garros, Fernandez battuta in tre set: Martina Trevisan centra una storica semifina… -

La Gazzetta dello Sport

Italy'splays a forehand return to Canada's Leylah Fernandez during their women's singles match on day ten of the Roland - Garros Open tennis tournament at the Court Philippe - Chatrier in ...L'azzurrasi è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6 - 2, 6 - 7, 6 - 3. Per conquistare un posto in ... La Fiorentina, lo yoga e la vittoria contro l'anoressia. Martina Trevisan, stella in una famiglia a tutto sport A nove anni di distanza da Sara Errani un'italiana arriva in semifinale al Roland Garros. Ce la fa Martina Trevisan, che al termine di una lotta diventata di nervi batte la canadese Leylah Fernandez, ...L’azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto i ...