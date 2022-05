Pubblicità

E' tornato in carcere Alessandro Maja, il 57 enne, che la notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, 54 anni, e laminore Giulia, nella loro villetta ai Samarate, in provincia di Varese. L'uomo è stato infatti stato trasferito questo pomeriggio dal reparto psichiatrico carcerario del San Paolo di Milano al ...... è Circe che attinge all'olocausto, al dolore, lei che è dea,di Elio e della ninfa Perseide,... poi cinge il bulbo, lo culla, sceglie la vita, diventa, ama. In ultimo, Circe si ritrova al ... Madre e figlia uccise: Alessandro Maja torna in carcere LA STRAGE – Alle prime luci dell’alba del 4 maggio scorso Alessandro Maja, 57 anni, ha massacrato con martello e coltello moglie e figlia che ancora dormivano ... ucciso gli altri familiari: la moglie ...Lo sottolinea la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza del 27 aprile scorso che ha cancellato la regola dell'automatica assegnazione ai figli del cognome del padre ...