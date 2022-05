L’Unisannio nella top five nazionale | Mastella si complimenta con Canfora

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente, e l’amministrazione comunale sino con il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardoper il prestigioso riconoscimento ottenuto dal ranking dell’Università di Stanford che vede l’Ateneo sannitatope al primo posto in Campania per la qualità della ricerca scientifica. “Siamo perfettamente consapevoli dell’elevatissimo livello scientifico dell’Università del Sannio – commenta il sindaco– e siamo fieri di aver impostato la programmazione del Pnrr in partnership con quella che oggi si attesta come una delle principali istituzioni scientifiche del Mezzogiorno e del Paese. Abbiamo così una garanzia di efficienza e qualità in ...