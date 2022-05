Inter Primavera, Casadei: 'Giocare davanti a Marotta e Ausilio è qualcosa in più. Futuro? Penso al campo' (Di martedì 31 maggio 2022) Cesare Casadei, centrocampista dell'Inter Primavera, parla a Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto di categoria e del premio Morosini:... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Cesare, centrocampista dell', parla a Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto di categoria e del premio Morosini:...

Pubblicità

FcInterNewsit : ?????? FINITAAAAAA! L'INTER PRIMAVERA DIVENTA CAMPIONE D'ITALIA PER LA DECIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! Roma battuta in… - Inter : ?? | SPOGLIATOIO ?? Tutto pronto per la finale del campionato Primavera 1 @TIM_vision ?? #RomaInter #InterYouth… - Inter : ? | CALCIO D'INIZIO ? Inizia ora la finale del campionato Primavera 1 @TIM_vision ?? Forza nerazzurri!!!… - _esegesi_ : RT @Inter: ?? | CAMPIONI L'Inter primavera è campione d'Italia per la decima volta nella storia nerazzurra?????? #InterYouth #FORZAINTER htt… - DianaLuigi : RT @Inter: ?? | CAMPIONI L'Inter primavera è campione d'Italia per la decima volta nella storia nerazzurra?????? #InterYouth #FORZAINTER htt… -