(Di martedì 31 maggio 2022) Ci avete segnalato un video di una decina di minuti girato dallaDebora del Francia, idolo durante la pandemia di una fetta di complottisti negazionisti. Nel video ci viene raccontato di un, il Tecovirimat SIGA, che è stato approvato da AIFA, con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale nelle scorse settimane. Tutto corretto, ma il problema non è l’approvazione del; no, il problema, secondo Debora Del Francia, è il fatto che venga approvato unper una malattia che l’OMS ritiene eradicata da oltre quarant’anni. Debora magari è tanto brava a giocare a calcio, da tifoso di basket onestamente m’importa poco, ma in fatto di medicina ne capisce decisamente poco. Il vaiolo eradicato è quello che in inglese, che si chiama smallpox, ilapprovato da AIFA è per il ...

... sia l'americano che il 'paziente zero' dei residenti nel Regno Unito avevano effettuato un viaggio in Nigeria, mentre in entrambi i casi venne utilizzato unchiamato Tecovirimat . ...... ha riferito ancora, "e sono stati impiegati 350mila differenti composti per trovare questo...rilevati in Europa appaiono lievi e gli over 50 sembrano essere protetti dal vaccino... Il farmaco antivaiolo e la calciatrice Il farmaco antivaiolo e la calciatrice. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Il primo martedì 24 maggio, l'ultimo domenica 29. In meno di una settimana in Lombardia sono stati scoperti sette casi di vaiolo delle scimmie, l'epidemia attualmente presente in Europa e in Italia.