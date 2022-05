Il cantante si confessa e racconta tutto | “Mi ha fortificato” | il difficilissimo momento del passato

(Di martedì 31 maggio 2022) In una sua intervista, ilhato di quando gli dicevano che portava sfortuna:, cosa ha detto. Si è solitirsi come mai fatto prima d’ora nel corso delle interviste. L’ha fatto, ad esempio, un ex volto di Uomini e donne ai nostri microfoni, ma l’ha ribadito anche un amatissimoa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitinterno : Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani: confessa il cantante lirico fidanzato con una delle figlie della vittima - TeleBoario : Mirto Milani, il cantante lirico di 27 anni originario di Lecco, ha confessato l'omicidio di Laura Ziliani. Nelle p… -

...Austin Butler, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa insieme a Tom Hanks , che in Elvis regala una magistrale interpretazione di Tom Parker , l'impresario del. 'Li ho anche ...Iva Zanicchi lo, non ci pensa proprio! Lalo rivela in diretta televisiva, ecco cosa ha detto al programma. Iva Zanicchi è ritornata in grande stile al Festival di Sanremo, ma non solo; la celebre ...Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di calunnie che fanno realmente le persone che le subiscono. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo parlato di Simona Ventura e della sua ...Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, lascia definitivamente il mondo della televisione: “Sono tornata a essere giornalista e mamma a ...