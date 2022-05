Ignazio Visco (Bankitalia): "Per i salari solo aumenti una tantum" (Di martedì 31 maggio 2022) Considerazione finali all'assemblea di Bankitalia. Come evitare il circolo vizioso con l'inflazione, "la tassa ineludibile per il Paese". L'idea di un Recovery permanente. E il monito a non abbassare la guardia sul debito Leggi su huffingtonpost (Di martedì 31 maggio 2022) Considerazione finali all'assemblea di. Come evitare il circolo vizioso con l'inflazione, "la tassa ineludibile per il Paese". L'idea di un Recovery permanente. E il monito a non abbassare la guardia sul debito

Pubblicità

t65lang : RT @mastrobradipo: bradipo a breve al @tg2rai per commentare in diretta le 'considerazioni finali' del governatore di @bancaditalia ignazio… - FGoria : Le Considerazioni Finali del governatore di @bancaditalia, Ignazio Visco: “Grande incertezza dalla guerra in Ucrain… - Agenzia_Ansa : Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ammonisce ad evitare 'una vana riconcorsa fra prezzi e salari' di… - barbarajerkov : Malgrado l'inflazione abbia toccato a marzo il 6,8%, in Italia «non si sono finora registrati segnali di trasmissio… - SkyTG24 : Bankitalia, Visco: 'Da guerra grave crisi umanitaria e tensioni nel mondo'. VIDEO -