Giubileo di Platino, un indotto da 80 milioni di sterline dai festeggiamenti per la Regina Elisabetta: Londra non bada a spese ed è boom di turisti (Di martedì 31 maggio 2022) Nel fossato intorno alla Tower of London sono stati sparsi 20 milioni di semi pronti a sbocciare nei giorni del Giubileo di Platino della Regina e che, da qui in poi, si auto rigenereranno per essere colorati ad ogni stagione. Lo spettacolo Superbloom sembra la metafora di quelle che sono le aspettative di Visit Britain, l’Agenzia Nazionale del Turismo inglese che, dopo anni di sofferenza legati prima all’impatto della Brexit, poi alla pandemia e infine alle ripercussioni della guerra in Ucraina, oggi spera di rifiorire sull’onda della grande festa per i settant’anni di regno di Elisabetta II. La previsione formulata dall’ente e relativa alle entrate extra che verranno generate nel prossimo fine settimana, si aggira intorno agli 80 milioni di sterline per l’area del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Nel fossato intorno alla Tower of London sono stati sparsi 20di semi pronti a sbocciare nei giorni deldidellae che, da qui in poi, si auto rigenereranno per essere colorati ad ogni stagione. Lo spettacolo Superbloom sembra la metafora di quelle che sono le aspettative di Visit Britain, l’Agenzia Nazionale del Turismo inglese che, dopo anni di sofferenza legati prima all’impatto della Brexit, poi alla pandemia e infine alle ripercussioni della guerra in Ucraina, oggi spera di rifiorire sull’onda della grande festa per i settant’anni di regno diII. La previsione formulata dall’ente e relativa alle entrate extra che verranno generate nel prossimo fine settimana, si aggira intorno agli 80diper l’area del ...

