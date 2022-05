Francia, la Metro di Parigi sciopera per la prima partita di Nations League (Di martedì 31 maggio 2022) Non c’è pace per lo Stade de France, lo stadio che sabato scorso ha ospitato la finale di Champions League tra le polemiche per la gestione dell’ordine pubblico della polizia tra gas lacrimogeni e spray urticanti. Adesso le sigle sindacali della RATP, l’organizzazione che gestisce la Metropolitana RER, annunciano un nuovo sciopero per venerdì, in occasione della prima partita di Nation League tra Francia e Danimarca, in programma proprio nell’impianto di Saint-Denis. “Il successo dello sciopero durante la finale della Champions League – si rallegra il sindacato – conferisce un rapporto di forze concreto alle organizzazioni sindacali. Il flop del 28 maggio ha provocato una mediatizzazione mondiale e la direzione ha l’intera responsabilità dei problemi di trasporto ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Non c’è pace per lo Stade de France, lo stadio che sabato scorso ha ospitato la finale di Championstra le polemiche per la gestione dell’ordine pubblico della polizia tra gas lacrimogeni e spray urticanti. Adesso le sigle sindacali della RATP, l’organizzazione che gestisce lapolitana RER, annunciano un nuovo sciopero per venerdì, in occasione delladi Nationtrae Danimarca, in programma proprio nell’impianto di Saint-Denis. “Il successo dello sciopero durante la finale della Champions– si rallegra il sindacato – conferisce un rapporto di forze concreto alle organizzazioni sindacali. Il flop del 28 maggio ha provocato una mediatizzazione mondiale e la direzione ha l’intera responsabilità dei problemi di trasporto ...

