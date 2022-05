Embargo petrolio russo, l’Ue raggiunge un accordo in grado di ‘accontentare’ anche l’Ungheria ed altri paesi (Di martedì 31 maggio 2022) Alla fine, nonostante gli evidenti dubbi (che poi vedremo) di alcuni paesi membri, Bruxelles ha trovato la quadra sull’Embargo al petrolio russo. E’ stato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ad annunciarlo: “Raggiunto l’accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nell’Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra” dunque, ha poi aggiunto su Twitter, “Le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’Embargo del petrolio russo”, e spiegheremo poi il perché. Embargo ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) Alla fine, nonostante gli evidenti dubbi (che poi vedremo) di alcunimembri, Bruxelles ha trovato la quadra sull’al. E’ stato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ad annunciarlo: “Raggiunto l’per vietare l’esportazione dinel. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni didalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra” dunque, ha poi aggiunto su Twitter, “Le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’del”, e spiegheremo poi il perché....

