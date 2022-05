Elodie | lo spacco vertiginoso fa girare la testa | Che gambe

Leggi su chemusica

(Di martedì 31 maggio 2022) La gonna diha lasciato tutti senza fiato: avete visto chepazzesco? La cantante ha così mostrato le sueincredibili, guardate. La foto della giovane artista è diventata virale in men che non si dica. La star di Amici ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta, avete visto come si L'articolo, lofalaChechemusica.it.