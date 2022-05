Elisa ed Eugenio Finardi ospiti di Ligabue e del suo concerto a Campovolo

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 31 maggio 2022)edsaranno tra gliche condivideranno il palco con Lucianoall’evento 30 anni in un (Nuovo) giorno Dopo Gazzelle, ancheedsaranno tra gliche condivideranno il palco con Lucianoall’evento 30 anni in un (Nuovo) giorno. L’evento in data unica, Sold out con 103.000 biglietti venduti, si terrà sabato 4 giugno e inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia ().L'articolo proviene da Spettacolo.eu.