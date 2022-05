Da giugno addio al Green Pass anche per viaggiare. Il 15 via le mascherine - . Il 31 agosto stop smart working (Di martedì 31 maggio 2022) Con l'avvicinarsi dell'estate si avvicinano anche le prossime scadenze verso l'uscita dall'emergenza e progressivamente si lasceranno anche le ultime misure di contenimento dell'epidemia ancora in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Con l'avvicinarsi dell'estate si avvicinanole prossime scadenze verso l'uscita dall'emergenza e progressivamente si lascerannole ultime misure di contenimento dell'epidemia ancora in ...

Pubblicità

LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: “Il 12 giugno votate i Referendum o addio giustizia”. Per la Responsabile Giustizia della Lega… - TgVerona : Covid: da giugno addio al #GreenPass anche per viaggiare. Il 15 giugno stop alle mascherine - marghiadnsal : Da domani addio al #greenpass per rientrare in Italia. Il ministro @robersperanza e l'#estate che verrà, tra… - infoitinterno : Addio green pass per entrare in Italia dal 1° giugno - tfnews_t : #Mascherina obbligatoria, ancora fino al #15giugno e poi ‘addio’ #stopmascherina #coviditalia… -