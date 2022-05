Costruisce uno spazioporto per gli alieni, ma il governo non gradisce e gli da la caccia (Di martedì 31 maggio 2022) A un certo punto lo svizzero Werner Jaisli ha ritirato tutti i soldi che aveva in banca ed è partito per l’argentina. Doveva portare a termine un progetto… E per concluderlo ci ha messo diversi anni. Che progetto? Qualcosa di gigantesco e ingiustificabile, almeno sulla Terra. Pare infatti che Jaisli abbia costruito una struttura per gli alieni… Gli alieni gli hanno ordinato telepaticamente di farlo. E lui non poteva tirarsi indietro. Così nel 2008 lo svizzero è partito per il Sud America, destinazione Cachi, una cittadina nella provincia argentina di Salta. Un luogo conosciuto da tutti gli ufologi, perché sede di numerosissimi avvistamenti di oggetti volanti non identificati. L’Onvipuerto, ossia lo spazioporto per UFO costruito in Argentina (captured) – www.curiosauro.itUn investimento infrastrutturale per gli alieni: ... Leggi su curiosauro (Di martedì 31 maggio 2022) A un certo punto lo svizzero Werner Jaisli ha ritirato tutti i soldi che aveva in banca ed è partito per l’argentina. Doveva portare a termine un progetto… E per concluderlo ci ha messo diversi anni. Che progetto? Qualcosa di gigantesco e ingiustificabile, almeno sulla Terra. Pare infatti che Jaisli abbia costruito una struttura per gli… Gligli hanno ordinato telepaticamente di farlo. E lui non poteva tirarsi indietro. Così nel 2008 lo svizzero è partito per il Sud America, destinazione Cachi, una cittadina nella provincia argentina di Salta. Un luogo conosciuto da tutti gli ufologi, perché sede di numerosissimi avvistamenti di oggetti volanti non identificati. L’Onvipuerto, ossia loper UFO costruito in Argentina (captured) – www.curiosauro.itUn investimento infrastrutturale per gli: ...

