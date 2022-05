Contratti, al via rinnovo panificazione: per 80mila addetti più soldi e più tutele (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Un nuovo contratto per gli addetti alla panificazione, 80 mila in Italia, che oltre a prevedere aumenti in busta paga tiene conto di maggiori tutele nell’ambito della sicurezza sul lavoro e in materia di welfare. Il contratto collettivo è stato sottoscritto oggi, nelle sedi della Fippa e della Fiesa-Confesercenti, da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, e Fiesa-Assopanificatori Confesercenti, l’accordo di rinnovo del Ccnl della panificazione 2019-2022, scaduto il 31 dicembre 2018, che interessa circa 80mila lavoratrici e lavoratori. Soddisfatti i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e la parte datoriale. “Un accordo che, seppur condizionato dalla pandemia e più recentemente dall’impennata dei costi delle materie ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Un nuovo contratto per glialla, 80 mila in Italia, che oltre a prevedere aumenti in busta paga tiene conto di maggiorinell’ambito della sicurezza sul lavoro e in materia di welfare. Il contratto collettivo è stato sottoscritto oggi, nelle sedi della Fippa e della Fiesa-Confesercenti, da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, e Fiesa-Assopanificatori Confesercenti, l’accordo didel Ccnl della2019-2022, scaduto il 31 dicembre 2018, che interessa circalavoratrici e lavoratori. Soddisfatti i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e la parte datoriale. “Un accordo che, seppur condizionato dalla pandemia e più recentemente dall’impennata dei costi delle materie ...

