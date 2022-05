Pubblicità

sportli26181512 : Chelsea: il sostituto di Marcos Alonso è un obiettivo anche della Juve: Con Marcos Alonso in procinto di trasferirs… - Nikobal3 : @wazzaCN Però il chelsea, con un calciomercato davanti, penso non abbia fretta di accontentarlo. Anche perché dovre… - calciatorisocia : ??Calciomercato: blitz #Inter, Bastoni al Chelsea, preso il sostituto - jrbasket2015 : @SamCacciolo @giuliamangano1 Volevano rinnovare Perisic a 5M più bonus…prenderanno un sostituto con uno stipendio p… - infoitsport : Calciomercato: blitz Inter, Bastoni al Chelsea, preso il sostituto -

Commenta per primo Con Marcos Alonso in procinto di trasferirsi al Barcellona, secondo The Athletic, ilha deciso di puntare su Emerson Palmieri, già di proprietà dei Blues che tornerà dal prestito a Lione. Il terzino italo - brasiliano è nella lista della Juventus per la fascia sinistra.Al di là di Gosens, Marotta ha detto che cercherà un. Marotta nel suo essere un top ... LAUTARO -- 'Nessuno dell'Inter vuole andare via, mi risulta che se arrivano Dybala e Lukaku, ... Chelsea: il sostituto di Marcos Alonso è un obiettivo anche della Juve La cessione del Chelsea è un fatto che ormai appartiene al passato: il gruppo capeggiato da Boehly ha ufficializzato l'acquisto del club.Il Bayern Monaco è alla ricerca di un successore di Robert Lewandowski. Il primo nome sul taccuino è quello di Romelu Lukaku.