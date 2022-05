Pubblicità

capuanogio : #Inter, considerazioni sul bilancio che chiuderà al 30 giugno 2022 con un passivo superiore ai 100 milioni di euro… - SkySport : Bonucci, il viaggio benefico della moglie Martina: 575 km a piedi, raccolti 170 mila euro #SkySport #Bonucci - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Euro U.21. Zanoli 'Maglia azzurra obiettivo centrato, un onore' - casarinale58 : RT @RaiNews: Accordo raggiunto: i campioni d'Italia del #Milan passano da Elliott a #RedBird. Ancora non nota la cifra dell'intesa, ma si p… - psb_original : Pordenone, la promozione del Monza porta nelle casse friulane mezzo milione di euro: il motivo #SerieB -

"Voglio restare al Napoli, Spalletti crede in me", ha dichiarato l'esterno FIRENZE - "Puntavo molto alla convocazione dell'Under, era uno dei miei obiettivi, mi fa molto piacere, sono onorato di ......3 miliardi di. Il nuovo patron del club rossonero sarà Gerry Cardinale, numero uno di Red ... Ha delle origini italiane e forse è per questo che ama il. Infatti i nonni erano emigrati dall'...'Voglio restare al Napoli, Spalletti crede in me', ha dichiarato l'esterno FIRENZE (ITALPRESS) - 'Puntavo molto alla convocazione dell'Under, era ...residenzaGli sportcalcio:Leon Goretzka: "Voglio tornare in cima al mondo"31 maggio 2022 13:37Apri la visualizzazione dei dettagliVuole tornare in vetta al ...