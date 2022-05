Borsa: Milano cala ancora ( - 0,7%),spread sale oltre 195 punti (Di martedì 31 maggio 2022) La Borsa di Milano conferma il calo dell'avvio con il Ftse Mib che incrementa la flessione ( - 0,7% a 24.625 punti). Lo spread tra Btp e Bund sale a 195,4 punti con il rendimento del decennale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Ladiconferma il calo dell'avvio con il Ftse Mib che incrementa la flessione ( - 0,7% a 24.625). Lotra Btp e Bunda 195,4con il rendimento del decennale ...

Pubblicità

moneypuntoit : ?? Borsa Milano Oggi, 31 maggio 2022: Ftse Mib parte in rosso ?? - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Milano cala ancora (-0,7%),spread sale oltre 195 punti: In luce Tim ed Eni, sotto pressione Ferrari - fisco24_info : Borsa: Milano cala ancora (-0,7%),spread sale oltre 195 punti: In luce Tim ed Eni, sotto pressione Ferrari - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,7%) rally Moncler e Tim. Spread sotto i 194 punti, Saipem spinta dall'eolico in… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,7%. Indice Ftse Mib a quota 24.808 punti #ANSA -