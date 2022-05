Belotti al Monza: il colpo di Stroppa prende forma (Di martedì 31 maggio 2022) Questa volta è tutto vero: il traguardo è diventato realtà dopo una battaglia batticuore. Le delusioni patite nella scorsa stagione con Balotelli e Boateng sono evaporate nella notte della gloria all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Questa volta è tutto vero: il traguardo è diventato realtà dopo una battaglia batticuore. Le delusioni patite nella scorsa stagione con Balotelli e Boateng sono evaporate nella notte della gloria all'...

Pubblicità

Esteben11 : Il #Monza è scatenato. Riscatterà dall'Inter #DiGregoria (5M), #Pirola (4M) e poi proverà a chiudere per #Sensi. Tr… - EuropaCalcio : Il #Monza di #Berlusconi non perde tempo: suggestione #Belotti #europacalcio - LALAZIOMIA : Calciomercato Monza, da Acerbi a Belotti: le idee di Berlusconi e Galliani per l'esordio in Serie A - liberorossotti : RT @apuntobracco: Io ve lo dico, poi fate un po' come vi pare. Sulla questione Belotti siete ormai sull'orlo dell'ossessione e, nel fratte… - TUTTOJUVE_COM : Berlusconi e Galliani puntano subito l’Europa per il Monza: Belotti sogno mercato. E non solo... -