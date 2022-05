Belen e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme | ma lui vuole precisare una cosa

Pubblicità

gossipnewitalia : Stefano de Martino: svelati alcuni retroscena del rapporto con Emma #belenrodrigruez #EmmaMarrone… - UnaDonna_it : Stefano De Martino è tornato a parlare della sua dolce Belen. Ecco che cosa ha 'spoilerato':… - anna_rattenni : RT @stanamysmile: QUESTO È L’ANNO DEI RITORNI DOPO J-AX E FEDEZ, BELEN E STEFANO, I JAPRIL A GREY’S ANATOMY, ELODIE E MARRA(?), SE KRISTEN… - stanamysmile : QUESTO È L’ANNO DEI RITORNI DOPO J-AX E FEDEZ, BELEN E STEFANO, I JAPRIL A GREY’S ANATOMY, ELODIE E MARRA(?), SE KR… - VanityFairIt : Padre innamorato e presente, e compagno consapevole, si definisce «felicissimo». Ma di Belén dice: «Non mi risposer… -

I fratelli Rodriguez posano insieme: nello scatto balza all'occhio che qualcuno della famiglia manca. Ecco le parole diDe Martino ormai sono tornati insieme, non è più un mistero. Gli scatti dell'ultimo periodo lo dicevano chiaramente. Poi è stato lo stesso ex ballerino a confessarlo in una recente ...Non ricorda neppure se ha divorziato dalla Rodriguez, ma di matrimonio ne ha fatto uno: 'Basta e avanza per altre due o tre ...Belen Rodrigues e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme: l’ha confermato il conduttore, ma ha voluto specificare una cosa. Se ne sono detta di ogni colore su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ...Stefano De Martino la verità viene a galla, tutti rimangono senza parole quando si parla di tradimento: ecco cosa riguarda ...