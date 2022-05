Barcellona, De Jong: “Sto bene nel club catalano e voglio rimanerci ancora per molto” (Di martedì 31 maggio 2022) Il centrocampista del Barcellona Frankie De Jong, nel corso del ritiro con la sua nazionale, si è espresso in merito al suo futuro con i catalani. L’olandese ha ribadito ancora una volta il desiderio di voler restare, con le seguenti parole: “Non voglio più parlare delle indiscrezioni di mercato. Sto bene al Barcellona e voglio restare nel club che ho sempre sognato sin da quando ero bambino. Ho sentito le voci sull’interesse del Manchester United, ma nessuno della società mi ha detto nulla, quindi credo che non accadrà nulla”. Alla domanda sui possibili contatti avuti con il nuovo tecnico del Manchester United Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax, risponde: “Non ve lo direi, ma posso dire che ho parlato con Xavi della prossima stagione”. ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Il centrocampista delFrankie De, nel corso del ritiro con la sua nazionale, si è espresso in merito al suo futuro con i catalani. L’olandese ha ribaditouna volta il desiderio di voler restare, con le seguenti parole: “Nonpiù parlare delle indiscrezioni di mercato. Stoalrestare nelche ho sempre sognato sin da quando ero bambino. Ho sentito le voci sull’interesse del Manchester United, ma nessuno della società mi ha detto nulla, quindi credo che non accadrà nulla”. Alla domanda sui possibili contatti avuti con il nuovo tecnico del Manchester United Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax, risponde: “Non ve lo direi, ma posso dire che ho parlato con Xavi della prossima stagione”. ...

