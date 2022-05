Atletica oggi, Meeting Ostrava: a che ora gareggia Gianmarco Tamberi, programma, tv, streaming (Di martedì 31 maggio 2022) oggi martedì 31 maggio va in scena il Golden Spike di Ostrava, tradizionale Meeting internazionale di Atletica leggera ospitato nella città della Repubblica Ceca. L’evento del World Continental Tour (livello gold) prevede la presenza di tantissimi italiani, tra cui spicca Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico di salto in alto si rimette in gioco dopo l’opaca uscita di Trieste (2.15), preceduta dal secondo posto in Diamond League a Birmingham (2.25). L’avvio di stagione non è stato dei migliori per il marchigiano, che spera di invertire la rotta in questo appuntamento a lui molto caro. Il ribattezzato Gimbo incrocerà in particolar modo il siriano Majd Eddin Ghazal (bronzo mondiale a londra), il brasiliano Thiago Moura, il belga Thomas Carmoy e l’olandese Douwe Amels. Il quasi 30enne ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)martedì 31 maggio va in scena il Golden Spike di, tradizionaleinternazionale dileggera ospitato nella città della Repubblica Ceca. L’evento del World Continental Tour (livello gold) prevede la presenza di tantissimi italiani, tra cui spicca. Il Campione Olimpico di salto in alto si rimette in gioco dopo l’opaca uscita di Trieste (2.15), preceduta dal secondo posto in Diamond League a Birmingham (2.25). L’avvio di stagione non è stato dei migliori per il marchigiano, che spera di invertire la rotta in questo appuntamento a lui molto caro. Il ribattezzato Gimbo incrocerà in particolar modo il siriano Majd Eddin Ghazal (bronzo mondiale a londra), il brasiliano Thiago Moura, il belga Thomas Carmoy e l’olandese Douwe Amels. Il quasi 30enne ...

