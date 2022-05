Allegri: «Tutti vogliamo giocare bene, ma poi ci si ricorda della rovesciata di Ronaldo, non dell’azione» (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’intervista rilasciata a Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri torna sul dibattito tra risultatisti e giochisti. «Chi vince non potrà mai giocare male. Però anche chi gioca bene, perde e viene criticato perché non arriva il risultato. Quando sei in campo non c’è un metodo unico per vincere: bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un’idea. La differenza è che quando alleni una grande squadra, l’obiettivo è arrivare a vincere. Tutti vogliamo giocare bene, ma è una parola astratta perché alla fine ci si ricorda della rovesciata fatta da Ronaldo qui a Torino, non di com’è venuta fuori l’azione. Poi dipende dalle caratteristiche del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’intervista rilasciata a Dazn, il tecnicoJuventus, Massimilianotorna sul dibattito tra risultatisti e giochisti. «Chi vince non potrà maimale. Però anche chi gioca, perde e viene criticato perché non arriva il risultato. Quando sei in campo non c’è un metodo unico per vincere: bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un’idea. La differenza è che quando alleni una grande squadra, l’obiettivo è arrivare a vincere., ma è una parola astratta perché alla fine ci sifatta daqui a Torino, non di com’è venuta fuori l’azione. Poi dipende dalle caratteristiche del ...

