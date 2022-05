A che punto è la sostenibilità della moda secondo il Sustainability Report 2022 di Bof

Leggi su amica

(Di martedì 31 maggio 2022) Un lookprimavera estate 2023stilista responsabile Stella McCartney. «Ogni minuto che passa un campo da calcio scompare dall’Amazzonia e l’80% di quelle zone viene utilizzato per il pascolo dei bovini. Il futuroe del nostro pianeta è cruelty-free». Aveva commentato così, nel novembre scorso, Stella McCartney a Glasgow, in veste di rappresentante dell’unico marchio dipresente alla COP26. «Questo è il decennio decisivo e se non agiamo con decisione, sappiamo quali saranno le conseguenze». Ebbene sì, il countdown è già iniziato: 10 anni di tempo per cambiare le sorti dell’umanità. Ma è già tempo di bilanci: come si è mosso il fashion system nall’annopandemia? La rivista specializzata Business of Fashion ha pubblicato il ...