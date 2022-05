Zelensky a Kharkiv sotto le bombe russe. "Rimosso il responsabile della sicurezza": il segnale peggiore: sta franando tutto? (Di lunedì 30 maggio 2022) Arriva a Kharkiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma nella città "liberata" viene accolto dalle bombe russe. Forse è questa l'immagine che meglio delle altre riassume la situazione "molto complicata" dell'Ucraina: alle porte del Donbass, al di là delle parole su controffensiva e resistenza, si respira l'aria greve della resa vicina. Per la prima volta dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso, Zelensky ha potuto mettere piede nell'Est del Paese. Il suo primo pensiero è per i soldati: "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio! Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo". Ma il primo atto pratico svela la situazione drammatica: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Arriva a, il presidente ucraino Volodymyr, ma nella città "liberata" viene accolto dalle. Forse è questa l'immagine che meglio delle altre riassume la situazione "molto complicata" dell'Ucraina: alle porte del Donbass, al di là delle parole su controffensiva e resistenza, si respira l'aria greveresa vicina. Per la prima volta dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso,ha potuto mettere piede nell'Est del Paese. Il suo primo pensiero è per i soldati: "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio! Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo". Ma il primo atto pratico svela la situazione drammatica: ...

