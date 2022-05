Ultime Notizie Roma del 30-05-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in primo piano 93esimo giorno di combattimenti le forze russe sono avanzate verso il centro di severodonetsk fa sapere il CAP della regione di lugansk Che aggiunge i soldati russi uccisi non vengono portati via l’odore di decomposizione ha riempito la zona la città considerata strategica anche e soprattutto per l’avanzata nella regione rappresenta Ormai il cuore della battaglia di questi giorni l’intera infrastruttura critica è già stata distrutta il 90% delle case danneggiato ha spiegato il presidente ucraino zielinski Mosca Continua a ribadire che la priorità assoluta e liberare le azioni di Donetsk e lugansk e riconosciute dalla Federazione Russa come stati indipendenti l’obiettivo di spingere l’esercito di ...