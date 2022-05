Ultime Notizie – Messi: “Italia sarebbe stata favorita ai Mondiali” (Di lunedì 30 maggio 2022) “L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata favorita”. Parola di Leo Messi. L’Italia, però, ai Mondiali non ci sarà. Gli azzurri devono consolarsi con la supersfida contro l’Argentina in programma l’1 giugno a Wembley. “Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d’Europa, se si fossero qualificati per i Mondiali sarebbero stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal Mondiale. Sicuramente l’Italia sarebbe stata una delle candidate alla vittoria, nessuno l’avrebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “L’è campione d’Europa, se si fosse qualificata per i”. Parola di Leo. L’, però, ainon ci sarà. Gli azzurri devono consolarsi con la supersfida contro l’Argentina in programma l’1 giugno a Wembley. “Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d’Europa, se si fossero qualificati per iro stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal Mondiale. Sicuramente l’una delle candidate alla vittoria, nessuno l’avrebbe ...

