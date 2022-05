Ucciso giornalista francese in Donbass | la conferma di Macron

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Nella guerra tra Russia e Ucraina continuano a morire anche civili, volontari, sanitari e operatori della stampa internazionale, il cui numero di questi ultimi sembrerebbe salito ad oltre venti. É notizia di oggi che un giovanedi nome Frédéric Leclerc Imhof, è rimastodalla deflagrazione di un ordigno nel. La morte del reporter di BfmTv, accreditato con il ministero della Difesa ucraino, è avvenuta nella zona di Severodonesk in seguito a un attacco russo contro un convoglio umanitario ucraino. E’ Frédéric Leclerc Imhof ilin Ucraina. Lare la notizia dalla Francia è giunto nel pomeriggio l’annuncio della stessa BfmTv per la quale lavorava ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - repubblica : Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk - LaStampa : Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff ucciso a Severodonesk: 'Colpito al collo da alcune schegge di grana… - UtoTesoro : RT @MarcoFattorini: Le forze russe hanno aperto il fuoco contro un convoglio che stava evacuando persone dal Luhansk. Nell’attacco è stato… - Raindog2704 : RT @LucaSebastiani_: ??Un giornalista francese è stato ucciso a #Severodonestk dopo che un auto blindata per l'evacuazione è stata colpita d… -

Poi cosa può succederefrancesea Severodonesk Il 'pellegrinaggio' di Salvini e quel mondo contrario di Ezio Mauro "Viene da chiedersi - incalzano i due esponenti della segreteria ...Leggi anche >francesein Ucraina: Frédéric Leclerc colpito da una granata dei russi in auto Nel weekend si è registrata un'altra sparatoria, a Chattanooga, in Tennessee , dove sei ...“Un giornalista francese ucciso a Severodonetsk”. Kiev - Ne dà notizia il presidente francese Emmanuel Macron: “Era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra” - È morto dopo che è stata colpita l ...Roma, 30 mag. (askanews) - Il governatore di Lugansk Sergey Gaidai ha detto che un blindato è stato colpito da schegge russe durante l'evacuazione di diverse persone. Il governatore ha aggiunto su Tel ...