Trevisan-Fernandez, streaming gratis e diretta tv TV8 o Eurosport? Dove vedere Roland Garros (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio alle ore 12 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match Trevisan-Fernandez, valevole per i quarti di finale del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi. Per la tennista toscana continua in grandissimo momento e dopo aver vinto il suo primo torneo Wta sulla terra rossa di Rabat (Marocco), è riuscita ad arrivare anche ai quarti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Djokovic-Nadal, streaming gratis e diretta tv TV8 o Eurosport? Dove vedere Roland Garros Tsitsipas-Zverev, streaming e diretta tv in chiaro? Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio alle ore 12 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match, valevole per i quarti di finale del, in corso di svolgimento a Parigi. Per la tennista toscana continua in grandissimo momento e dopo aver vinto il suo primo torneo Wta sulla terra rossa di Rabat (Marocco), è riuscita ad arrivare anche ai quarti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Djokovic-Nadal,tv TV8 oTsitsipas-Zverev,tv in chiaro?...

Advertising

infoitsport : Trevisan-Fernandez, Roland Garros 2022: programma, orario esatto, tv, streaming - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: Gauff… - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: Gauff… - GeorgeSpalluto : Djokovic vs Nadal alle 20.45! Trevisan vs Fernandez aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle 12. A seguire: G… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Roland Garros: il talento di Leylah Fernandez tra Marina Trevisan e la prima semi Slam -