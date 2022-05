Sondaggi, FQChart: centrodestra in calo, avanza Italexit (Di lunedì 30 maggio 2022) FQChart è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 23/5 al 29/5/2022 Ecco come si presentano i partiti prima del blackout elettorale previsto per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Che il dato nazionale non sia sovrapponibile a quello locale per l’alto numero di liste civiche (o liste civetta) in competizione alle comunali è cosa nota, ma non bisogna trascurare un “effetto traino” almeno in termini di proporzioni tra i principali schieramenti. Fratelli d’Italia si è confermato primo partito anche la scorsa settimana con una media del 22,1%, sebbene in discesa di uno 0,4 (tendenze più favorevoli quelle di Index e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 23/5 al 29/5/2022 Ecco come si presentano i partiti prima del blackout elettorale previsto per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Che il dato nazionale non sia sovrapponibile a quello locale per l’alto numero di liste civiche (o liste civetta) in competizione alle comunali è cosa nota, ma non bisogna trascurare un “effetto traino” almeno in termini di proporzioni tra i principali schieramenti. Fratelli d’Italia si è confermato primo partito anche la scorsa settimana con una media del 22,1%, sebbene in discesa di uno 0,4 (tendenze più favorevoli quelle di Index e ...

