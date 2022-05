Secondo l’Eurispes gli italiani sono molto più avanti sui diritti civili rispetto ai politici che li rappresentano

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’istituto di Studi, Economici e Sociali “Eurispes” si occupa di sondare periodicamente l’opinione della popolazione italiana su varie tematiche. Nell’ambito deiLgbt, il report del 2022 è positivo per l’Italia; si è osservato un incremento di supporti sia per i matrimoni che per le adozioni gay, arrivando ad avere il massimo storico di favorevoli mai sondati in Italia. Per la prima volta nella storia del nostro paese Eurispes rileva che la percentuale deglifavorevoli al matrimonio egualitario supera il 60% (61,3%), +2,9%al 2021. Nella prima rilevazione di Eurispes del 2009 la percentuale difavorevoli ai matrimoni gay rappresentava una minoranza ed era del 40,4%; oggi a distanza di 13 anni la percentuale di favorevoli è salita del 20,9% (va sottolineato ...